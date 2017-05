JazzOpen der Band - Dinosaur

Am 10. Juli begrüßen die jazzopen im BIX die Band Dinosaur - eines der aktuell lebendigsten und kreativsten Ensembles in Europa.

Mit der Trompeterin, Komponistin und Preisträgerin des „BBC Generation Artist 2015-2017“ Laura Jurd als Bandleaderin wird das Quartett von Star-Pianist Elliot Galvin, Conor Chaplin am Bass und Corrie Dick am Schlagzeug komplettiert.

Der Sound der von Laura Jurd geschriebenen Musik kann als impressionistischer, launischer Electric-Jazz charakterisiert werden, der sich mühelos mit Celtic-Folk-Melodien vermischt und durch die bemerkenswerte Fusion von bedachten Kompositionen, emotionaler Energie und kunstvollem musikalischen Können fesselt.

Im September 2016 veröffentlichte die von der Presse als „New British Jazz Supergroup“ getitelte Formation das Album ‘Together, As One’ auf Edition Records und bekam dafür breiten Beifall von der Presse - darunter eine der raren 5-Sterne Kritiken des Guardians sowie die Auszeichnung von All About Jazz als eines der besten Debüt-Alben seit Jahren.

Das Quartett erschien im Oktober 2016 auf dem Titel des Jazzwise Magazine und konnte damit die Aufmerksamkeit der internationalen Presse für sich gewinnen – inklusive Jazzthing und Jazzthetik.

Line-Up: LAURA JURD (tp, comp); ELLIOT GALVIN (f-rhodes); CONOR CHAPLIN (b); CORRIE DICK (dr, perc)