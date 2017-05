Dirk Schäfer singt: TangO.Und Piaf! mit Trio Total

Eröffnungskonzert im Haller Theaterzelt

Chansonprogramm mit Trio Total

Karsten Schnack (Akkordeon), Wolfram Nerlich (Bass) und Ingo Hirsekorn (Geige)

Dirk Schäfer ist einer der wichtigsten Protagonisten der Spielzeit 2017 bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Neben seinen Auftritten in der Titelrolle der Schauspiel-Uraufführung „Brenz 1548“ auf der Großen Treppe vor St. Michael eröffnet er auch das Haller Theaterzelt mit einem seiner erfolgreichen Chansonprogramme.„Dirk Schäfer singt: TangO.Und Piaf!“ ist eine Melange aus französischen Chansons, in denen sich die drei Urtypen des Tango spiegeln: der messerwetzende, testosterongeladene Compadrito, die verführerische Milongita und der an Leben und Liebe verzweifelnde Clown, der Cocoliche. Schäfer selbst nennt sein Konzertprogramm „einen Abend über Führen und Verführen, und einen Versuch über die Liebe“. Den Rahmen bildet eine spannungsgeladene Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau. Jedes Lied aus dem Programm legt dabei eine neue Facette dieser Begegnung frei und entwirft das Bild eines Tango tanzenden Paares, das sich sucht, provoziert, verletzt, hingibt, vernichtet und neu erschafft.Ein besonderes Markenzeichen von Dirk Schäfers Chansonabenden sind seine gefühlvollen Neuübertragungen der Texte ins Deutsche. Neben „Milord“ und weiteren Titeln von Edith Piaf darf sich das Publikum auf Tango-Chansons von großen Chansonniers wie Boris Vian, Boby Lapointe oder Carlos Gardel freuen. Auch der argentinische Altmeister und Begründer des Tango Nuevo, Astor Piazzolla, wird zu hören sein.Der Schauspieler und Sänger Dirk Schäfer ist seit vielen Jahren bundesweit an großen Bühnen als Protagonist zu erleben. Er arbeitete unter anderem an den Staatstheatern Wiesbaden und Nürnberg, am Theater Kiel und an der Hamburgischen Staatsoper und war in Rollen wie Karl Moor, Frank´N´Furter, Jason oder Professor Higgins zu sehen.Bei „TangO.Und Piaf!“ wird er musikalisch kongenial begleitet vom „Trio Total“ – dem Akkordeonisten Karten Schnack, dem Kontrabassisten Wolfram Nerlich und dem Geiger Ingo Hirsekorn.