In seinem Konzertprogramm „Dirk Schäfer singt: Von Brel bis Piaf!“ entführt der Schauspieler und Sänger Dirk Schäfer gemeinsam mit seinem Akkordeonisten Karsten Schnack in die Welt des französischen Chansons. Vor allem Lieder von Jacques Brel, aber auch Edith Piaf, Georges Brassens oder Boris Vian stehen an diesem Abend im Programm, zum Teil in eigenen lust- und gefühlvollen Übersetzungen ins Deutsche übertragen. Der spezielle Humor, die Ironie der Chansons, aber auch große Sehnsüchte und Leidenschaften werden durch diese Übertragungen auch für Zuschauer verständlich und zugänglich, die des Französischen nicht mächtig sind. Darüber hinaus erweist der Abend aber auch Künstlern wie Georg Kreisler und Friedrich Hollaender und dem Tango-Chanson seine Referenz, präsentiert machohafte, provokante, larmoyante, melancholische, zärtliche und gebrochene Typen in Geschichten, Balladen, Schnulzen und Gassenhauern wie auf einem Jahrmarkt des Lebens.

Dirk Schäfer wird auch im Sommer 2017 bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall zu erleben sein: In der Schauspiel-Uraufführung „Brenz 1548“ verkörpert er den bedeutenden Schwäbisch Haller Reformator Johannes Brenz. Bereits zuvor wird er am 10. Juni mit dem Konzertabend „Dirk Schäfer singt: TangO.Und Piaf!“ das Haller Theaterzelt eröffnen. Der Schauspieler und Sänger ist seit vielen Jahren bundesweit an großen Bühnen als Protagonist zu erleben. Er arbeitete unter anderem am Theater Kiel, am Thalia Theater Hamburg, an den Hamburger Kammerspielen, den Staatstheatern Braunschweig, Wiesbaden, Cottbus, Nürnberg, Darmstadt und an der Hamburgischen Staatsoper und war in Rollen wie Karl Moor, Frank´N´Furter, Jason oder Prof. Higgins zu sehen. Zuletzt spielte Schäfer am Staatstheater Kassel Fred/Petruchio in „Kiss Me, Kate“ und aktuell ebenfalls dort Bassa Selim in „Die Entführung aus dem Serail“. Auch mit seinen Konzertprogrammen feiert er große Erfolge. So wurde sein Abend „Dirk Schäfer singt Jacques Brel: Doch davon nicht genug!“, für den er Brels Chansons neu übersetzt hat, bereits über 100 Mal gebucht. Sowohl eine Studio- als auch eine Live-CD ist dazu erschienen. Mit dem Programm „Dirk Schäfer singt: TangO.Und Piaf“ wurden er und das Trio Total unter anderem zu den 115. Internationalen Maifestspielen am Staatstheater Wiesbaden eingeladen.

Der Akkordeonist Karsten Schnack arbeitete als Theatermusiker am Bremer Theater, den Theatern Kiel und Lübeck, dem Volkstheater München, Ernst – Deutsch Theater Hamburg, den Bad Hersfelder Festspielen und den Hamburger Kammerspielen, wo er zur Zeit auch in der Produktion „Der Ghetto Swinger “ zusammen mit Helen Schneider auf der Bühne steht und für die musikalische Leitung des Abend verantwortlich zeichnet. Außerdem leitet er als Dirigent heute mehrere Akkordeonorchester und ist Mitbegründer der Gruppe „Trio Total“.