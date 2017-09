Dirty Doering (Katermukke / Berlin)

God bless Martin Luther, wegen ihm gibt‘s dieses Jahr einen außerplanmäßigen Feiertag, 500 Jahre Reformation, du weißt schon, aber was du hauptsächlich wissen musst: Morgen frei und jetzt Dirty Doering im Laden. Der beste Montag eures Lebens. Macht einfach gleich Urlaub, Brückentag galore, den ganzen Tag Kaffee und Rosé nonstop und dann abends aufmöbeln oder auch nicht, alle ins Kowalski, the land of the free fashion, we the Kowa-People und Dirty Doering kennt das Feeling. Der Head of Katermukke, dem Label zum Club besucht uns zum zweiten Mal.

Katermukke ist eine der wichtigsten Hauptstadt-Musikplattformen, das den Berliner Klang auf Vinyl presst oder auf MP3 packt durch die globalen Glasfaserleitungen jagt. Dirty Doering, gebürtiger Leipziger und im melancholischen Schwarzwald aufgewachsen, flüchtete früh aus dem düsteren Twin Peaks-Landstrich Deutschlands gen 030. Dort alles mitgenommen, was man als DJ in den 90ern und Nullerjahren an Clubs mitnehmen kann. Finally in der Bar25 angekommen und den Riesenhit „I Would“ gelandet, DJ-Bookings von New York bis Tokio und sich schließlich mit Katermukke als Institution festgebissen. Seitdem veröffentlicht er dort Musik, mindestens ebenso bunt und vielfältig wie seine DJ-Sets. Egal ob deep oder treibend, seltsam verwunschen oder kristallklar – Dirty Doering und Katermukke legen sich eher selten fest. Genauso wie das Kowalski. Denn irgendwas passiert immer.