Disco Fiever im Bootshaus

Im Bootshaus am Neckar bricht am 11.11. das Disco Fiever aus. Dafür sorgen die Musiker von "strahler 70". Sie haben sich mit Haut und Haaren der Disco - Ära verschrieben.

Die wunderbaren Sängerinnen katapultieren ihr Publikum mit Klassikern wie z.B. "Hot Stuff", "Bad Girls" oder "Flyer Robin Flyer" ins Studio 54 nach New York. Mit ihrem Repertoire sorgt die Band für eine schweißtreibenden Saturday Night. Also Schlaghose anziehen und ab ins Bootshaus am Neckar, direkt neben dem Neckar Parkhaus. John Travolta lässt grüßen.