Discotronic Night pres. ÂME

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Discotronic Night v.102.0

Das zehnte Discotronic-Jubiläumsjahr ist rum – Zeit für die nächste Dekade! Zeit für das nächste schwere Geschütz: nach zwei Jahren ist Kristian aka Âme DJ endlich wieder zurück.Wer die elektronische Musikszene in den letzten Jahren verfolgt hat, dem muss man eigentlich nichts mehr zu Âme sagen. Mit ihrem Sound haben sie die Houseszene entscheidend geprägt, ihr Label Innervisions, das sie zusammen mit Dixon betreiben, ist das Label schlechthin. Jetzt kommt auch noch ihr erstes Studioalbum – geht da überhaupt noch mehr? Wir sind jedenfalls hart motiviert und freuen uns auf ein mehrstündiges Âme DJ-Set.Discotronic-Sound gibt’s als Warm-Up von Marius Lehnert, Discotronic-Visuals von A Free Mind is VJing. No more words to say.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Line-Up:

ÂME [DJ]

(Innervisions / Berlin)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic / Parquet Recordings / Stuttgart)

Live-Visuals by A Free Mind...

