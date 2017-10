Discotronic Night v.100.0 * Extrawelt live

Es ist soweit: nach fast exakt zehn Jahren Bestehens findet die 100. (!) Ausgabe einer Discotronic Night statt. Einhundert Events, die im Rocker 33, Kowalski, Lehmann Club, Chateau Knarz, Su Casa, Epplehaus und Club 27 steil gingen – wer bietet mehr?

Ein ganz besonderer Anlass für das Discotronic Collective also, der von einem ganz besonderen Gast gekrönt wird: zum allerersten Mal kommen Arne und Wayan – besser bekannt als Live-Duo Extrawelt – zu einer Discotronic Night, zum ersten Mal außerdem ins Kowalski. Außerdem hat Extrawelt ein nigelnagelneues Album im Gepäck: „Fear Of An Extra Planet“ erscheint am 20. Oktober auf Sven Väths Label Cocoon. Kurz danach also gibt’s das neue Werk exklusiv und live in Stuttgart zu hören!

Für das Discotronic Collective stehen Head „Marius Lehnert“ an den DJ-Reglern und Frischvergiftung an den VJ-Controllern. Passender Discotronic-Sound vor und nach Extrawelt, passende Discotronic-Visuals die ganze Nacht. So wird eine 100. Jubiläumsausgabe gefeiert, mit Vollgas auf die nächsten 100 Raves!