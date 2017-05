Discotronic Night v.97.0 * Stephan Bodzin – Live

Auch der Juni beschert uns einen Feiertag, der dankend angenommen und mit einem Discotronic-Booking der Extraklasse verfeinert

wird: Stephan Bodzin kommt zum allerersten Mal mit seinem sagenumwobenen Liveact in einen Stuttgarter Club. Gleichzeitig ist das

einer der ganz wenigen Liveshows von Stephan Bodzin überhaupt in einem Club in Deutschland in diesem Jahr – und das in

unserer intimen Atmosphäre. Stephan hat sich einen eigens entwickelten Controller für den Liveact konstruieren lassen, der es ihm

ermöglicht, Musik und Visuals gleichzeitig innovativ anzusteuern. In Kombination mit Moog Synthesizer, Model1-Mixer, Laptop und

Stephan Bodzins einzigartig-emotionalem Sound ergibt das eine Abfahrt allererster Sahne für Augen und Ohren!

Stephan bringt erneut Luna Semara mit, die sich in Stuttgart schon einen Namen erspielt hat. Ein back2back-Warm-Up mit Host

Marius Lehnert wird dabei nicht die letzte Überraschung dieser Nacht bleiben – seid gespannt! Damit die neue Discotronic-Leinwand

im Kowalski auch vor und nach Stephan Bodzins Liveact bestens mit Live-Visuals versorgt wird, steht zusätzlich die hauseigene

Frischvergiftung in der VJ-Booth. Ein Fest für alle Sinne!