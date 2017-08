An jedem vierten Samstag zieht Art+ mehrere Jahrzehnte Disco, Hits, Perlen, Klassiker und große Lieder aus der Plattenkiste. Das Discofieber kann man sich getrost jederzeit einfangen, egal was gerade in und auf der Welt passiert. Das tut keinem weh und hält fit und macht unendlich glücklich.