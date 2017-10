Die neue Konzertreihe „Disney in Concert - Magic Moments“ präsentiert dem Publikum in 15 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz die schönsten Momente aus über 80 Jahren Disney Filmgeschichte. Die Starsolisten um Gil Ofarim, Cassandra Steen, Anton Zetterholm, Milica Jovanović, Willemijn Verkaik und Lars Redlich werden mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Heinz Walter Florin die beliebtesten Disney Songs auf die Bühnen der großen Konzertarenen bringen. Jan Köppen führt als Moderator durch den Abend.Die neue Show führt das Publikum in diesem Jahr in die fantasievollsten Welten, zeigt die dramatischsten Duelle zwischen Gut und Böse und erzählt die berührendsten Liebesgeschichten. Die passende Musik zu den Disney Filmszenen werden von Starsolisten live auf der Bühne performt.

Über 70.000 Menschen ließen sich bei der letzten „Disney in Concert“-Tour von der musikalischen Vielfalt, den bekannten Melodien und den hochkarätigen Stimmen mitreißen. Mit „Magic Moments“ wird die erfolgreiche Konzertreihe dieses Jahr um eine neue Show erweitert. Wie in der gleichnamigen Disney Channel Sendung „Disney Magic Moments“ bekommt das Publikum die beliebtesten Filmszenen mit den dazugehörigen Soundtracks live zu hören und zu sehen. Von den großen Klassikern bis hin zu den aktuellen Filmhits vereint die neue Live-Produktion „Disney in Concert – Magic Moments“ einen klangvollen Mix aus dem gesamten Disney Repertoire. Durch die multimediale Darbietung, bei der parallel zur Musik Filmausschnitte aus den Disney Produktionen auf Leinwänden gezeigt werden, können alle Zuschauer einen kompletten Abend in die musikalische Welt von Disney eintauchen.