Erleben Sie diesen zauberhaften Abend mit Meike Julie Beni & und Dany Go. Das bunt gemischte Programm stimmt sowohl die sanften als auch die lauten Töne an. Die beiden Powerfrauen präsentieren Songs von dem grandiosen "Let it go" aus Disneys Eiskönigin bis hin zu dem legendären "Ich gehör nur mir" aus dem Musicalklassiker Elisabeth, so dass keine Wünsche offen bleiben.