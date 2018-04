Ditzingen unplugged 8

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Bereits zum 8. Mal findet dieses Jahr die Ditzinger Kneipen- und Kulturlocation-Nacht statt.

In rund 12 Locations werden wieder die verschiedensten Musikstile live zu hören sein. Musikalisch geht es abwechslungsreich wie immer zu – es gibt genialen Südstaaten Acoustic Blues, Funk und Soul mit Gebläse, Klezmer und Balkansound, variantenreiche Elektronik and Dance-Music, deutsches Liedgut, Pop und (Hard-)Rock sowie Oldies but Goldies von den 50ern bis in die 90er und den ein oder anderen aktuellen Hit, mal rockig, mal smoothy. Mit dabei sind „Free Daze“, „Anna Gemina“ und „Gomo PaRK“, „Richie Arndt & Band“, „Marie Luise“, „Henning Sedlmeir“, „Soul Connection“, „Biko & the Damaged Labour Horns“, “Humanizzed” usw. Die Bands der anderen Locations lagen bis Redaktionsschluss leider noch nicht vor. Das Ende ist um 24.00 Uhr, mit Ausnahme der Bauhof Wagenhallen, dort findet die Abschlussveranstaltung von ca. 0.00 bis 3.00 Uhr statt. Zwischen 20.00 und 0.30 Uhr gibt es wieder einen Shuttle-Bus zwischen den Locations.