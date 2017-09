Seit 2009 begeistert DIVANA Musikliebhaber mit ihrer modernen Interpretation des klassischen Sevdah. Ihr Stil wird geprägt durch eine ebenso erfrischende wie harmonische Kombination von Jazz, Pop und Klassik mit wohlbekannten Elementen und Melodien. Mit dieser Mischung gelingt es DIVANHANA immer wieder, Altbekanntes vertraut aber trotzdem neu klingen zu lassen. Live überzeugen die jungen Musiker mit Können, Energie und einem grossen Repertoire an Liedern und entführen so den Besucher auf eine bezaubernde, musikalische Reise quer durch den ganzen Balkan. Nachdem sie 2016 mit "Zukva" ihr Publikum nicht nur überzeugt, sondern geradezu mitgerissen haben, begeistern sie dieses Jahr mit ihrem "Live In Mostar"-Programm. Ab Oktober diesen Jahres startet DIVANHANA ihre Deutschlandtour und wir freuen uns auf gemeinsame Projekte, welche wir mit euch teilen und genießen möchten.