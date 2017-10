× Erweitern Divertimento

Ein Kulturaustausch der besonderen Art von Tänzern und Choreografen: mit Gasttänzer/innen der Staatlicher Ballettschule aus Riga (Lettland) Eine Mischung aus modernem Tanz und Klassik „Divertimento“ Im ersten Teil werden ausgewählte klassische Ballettvariationen, Pas de Deux aus bekannten, aber sehr selten aufgeführten Rarität-Ballettklassikern wie „Raimonda“, „Korsair“, „Arlekinada“, „Das bucklige Pferdchen“ neben zeitgenössischen Choreografien von Regina Kaupuza, Alekandras Astreinas, Milana Komarova, Dmitrija Gaitjukeviča und Marijas Burcevas dargeboten. „Heart Cry-PIAF“ Im zweiten Teil können Sie französische und internationale (u.a. spanische, russische, italienische) Chansons rund um das Thema „Liebe" genießen. Die stimmungsvolle Choreographie erzählt und interpretiert in kurzen Episoden aus dem Leben einer Frau. Eine Tänzerin reicht die Rolle an die andere Tänzerin weiter, die weitere Fassetten der Frau darstellt. Die anderen Tänzer/innen verkorpern auch verschiedene Personen aus ihrem Leben, sowie die Schatten aus ihrer Vergangenheit. An anderen Stellen schafft der Tanz die Atmosphäre verschiedener Situationen, die einen großen Einfluss auf jene Frau hatten: Schicksalsschläge, Verletzlichkeit, Ängste und vor allem die Suche nach der Liebe. Die Premiere-Tanzaufführung wird in zwei Teilen mit der Teilnahme von den führenden Solisten vom Staatstheater (Riga), Ballettschülerinnen der Staatlichen Ballettschule (Riga), Tänzer/innen der Tanz-Theater Company Khinganskiy und Ballettschüler/innen der Ballettschule Khinganskiy (Esslingen) präsentiert. Idee, Gesamtchoreografie, Regie: V. Khinganskiy Einzelne Choreografien: S. Khinganskaia Kostüm-und Requisitgestaltung: S. Khinganskaia, V. Khinganskiy, T. und P. Hoefer Dauer: ca. 2,5 Stunden mit PauseUhrzeit: 19 Uhr