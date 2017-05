DJ Contest - Andere Welt

BEWIRB DICH MIT DEINEM SET!SUPPORT BY: KLANGAGENT

Wehe, wenn sie losgelassen – auch der Brückentag juckt uns in den Fingern, deshalb steigt zwischen Fronleichnam und dem nahen Wochenende am Donnerstag ein DJ-Contest im Bukowski. Und natürlich nicht irgendeiner, nein: es geht um Nachwuchs für die ANDERE WELT. Unsere Ausnahme-Event-Reihe bricht seit ihrer Jungfernfahrt im letzten Jahr alle Rekorde. Wir fahren dazu richtig auf und dekorieren zusammen mit der ANDERE WELT-Crew das Buko fast bis zur Unkenntlichkeit, um es mal überspitzt zu sagen. Der Sound dabei ist sowieso legendär. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, könnte Ihr Euch als neue DJs bewerben, der Contest wird dann den oder die besten küren.