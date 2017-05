DJ-Duell #4 – Kaneda vs Tommy Yamaha

Herzlich Willkommen zum fünften DJ-Duell, unserer Partyreihe, bei der Welten aufeinander treffen (können). Die verschmelzen zugunsten eures Tanzbeines zu einem zauberhaften Melting Pot. Musikalisch betrachtet sind keine Grenzen gesetzt, das machen Tommy Yamaha (Wildstyle) und Kaneda (Go Gitarre! Go!, Unknown Pleasures) hier & heute in Bestform vor. Indie trifft auf Soul, Global Beat auf AustroPop, ElectroPop auf Trap, BritRock auf Mash Up.

Start 23:00, Eintritt bis Mitternacht vergünstigt.

DJs Tommy Yamaha & Kaneda.

Drink des Abends: Gin Tonic –> all night long im Angebot.