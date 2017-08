× Erweitern Django Asül

Django Asül, Ausnahmekabarettist mit türkischen Wurzeln und überzeugter Niederbayer, präsentiert sein mittlerweile sechstes Sole "Letzte Patrone".

Die Bonfelder Kulturinitiative blacksheep freut sich, den überzeugten Niederbayer, Fußballfan und Tennisspieler Django Asül im Kursaal Bad Wimpfen präsentieren zu können. Der Ausnahmekabarettist gastiert dort am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr. Vor und nach dem Auftritt im Kursaal sowie in der Pause werden zur Stärkung Getränke und kleine Speisen angeboten.Seit Frühjahr 2016 ist der Fan des FC Bayern mit seinem mittlerweile sechsten Solo „Letzte Patrone“ unterwegs. Ein gut durchdachtes Politik-Kabarett mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte. Der Ausnahmekabarettist verlangt mit seinen politischen Betrachtungen seinen Zuhörern bisweilen einiges ab, wenn er beispielsweise mit geschlossenen Lidern und hochgezogenen Brauen Stammtischparolen zum Besten gibt und diese gleichzeitig entlarvt. Manchmal bleibt einem dabei auch das Lachen im Halse stecken, aber zurück bleibt immer ein begeistertes Publikum.Seine Pointen treffen immer mitten ins Schwarze. Er ist ein kabarettistisches Naturtalent und entzündet ein wahres Feuerwerk an geistreichen, absurden und vor allem amüsanten Geschichten aus allen möglichen Bereichen des Lebens.Der Niederbayer mit türkischen Wurzeln hat sich längst einen Platz in den vordersten Reihen der Kabarett-Welt erobert. Legendär sind seine „Fastenpredigt“ auf dem Münchner Nockherberg und seine Festreden beim traditionellen Maibockanstich im Hofbräuhaus. Seit 2011 spielt er einen satirischen Jahresrückblick „Rückspiegel“, der vom Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird und hat seine eigene Kabarett-Sendung „Asül für alle“.