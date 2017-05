Doctor Krapula

× Erweitern Juank Diaz

Die Kolumbianer gehören in ihrer Heimat zu den ganz Großen. Mit einer Show vor 280.000 Menschen haben sich die Musikrebellen schon beinahe unsterblich gemacht. Doctor Krápula, 1998 in Bogotá gegründet, packt handfeste Kritik an gesellschaftlichen Zuständen in lyrische Botschaften und einen unwiderstehlich kraftvollen Musikmix aus Cumbia, Ska, HipHop, Reggae und Punk. Dem merkt man deutlich ihre Zusammenarbeit mit Manu Chao an, erinnern die frische und extrem tanzbare Musik ebenso wie die unerschrockenen Texte von Doctor Kápula doch bisweilen sehr an die unsterblichen Mano Negra.

Doctor Krápula setzten sich mit ihren Alben an der Spitze der künstlerischen Bewegung Kolumbiens. Belohnt werden sie mit zahlreichen Preisen, darunter auch drei Nominierungen bei den MTV Latin-Awards und einer Nominierung in den spanischen Top 40-Awards. Auf ihrer aktuellen Tour haben sie stellen sie ihr brandneues Album „Animal“ vor.

Mario Munoz – Gesang

David Jaramillo – Bass

Sergio Acosta – Keyboard

German Martinez – Gitarre

Nico Cabrera – Schlagzeug