× Erweitern Doctor Krapula

Doctor Krapula ist eine der wichtigsten und einflussreichsten Rockbands Lateinamerikas. 2017 kommen sie im Mai/Juni mit Ihrem neuen Album "ANIMAL" auf Tour. Ihre Musik ist eine kraftvolle Mischung aus Punk, Cumbia, Ska, Hip Hop und Reggae und bietet anspruchsvolle Texte zu sozialen Themen und zum Umweltschutz.

Ihre professionelle Show ist so mitreißend, dass die Zuhörer meist bereits während des ersten Songs zu tanzen beginnen, was sich im Lauf des Konzertes zu einem euphorisierenden Zusammenspiel von Band und Publikum entwickelt. Doctor Krapula wurde bereits mit 5 Nominierungen zum Latin Grammy und zahlreichen Preisen ausgezeichnet, die Band ist in der nationalen und internationalen Musikpresse seit Jahren Thema. Die Mitglieder der Band arbeiteten mit Künstlern wie Manu Chao, Ska-P, Seed, Juanes, Café Tacuba in mehreren Musik- und Sozialprojekten zusammen. Doctor Krapula ist die einzige Band, die den Preis des Nationalkongresses von Kolumbien als höchste Ehrung für ihr Engagement und ihre Aktivitäten im Umweltbereich erhalten hat.