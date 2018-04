Dogg Pound Stuttgart European Tour 2018

Stuttgart – Die G-Funk und West Coast Rap Legenden Daz Dillinger und Kurupt, als Duo besser bekannt als Dogg Pound, überqueren nach langer Zeit wieder mal den atlantischen Teich und spielen einige Gigs in Europa.

Präsentiert wird das ganze vom Ballers Club, welcher sich ‚West Coast 4 Life’ auf die Fahne geschrieben hat und in Zukunft weitere Rap Acts der Westküste auf Deutschlands Bühnen holen werden.Am Samstag den 19.Mai 2018 wird im legendären Stuttgarter Club Proton ein unglaubliches Konzert und eine Aftershow-Party organisiert. Das Proton, welches schon im letzten viertel Jahrhundert in Stuttgart für seine Hip Hop Partys bekannt ist, wurde die letzten Jahre schon von diversen US Rap Größen besucht und bespielt. In Stuttgart werden sich die DJs Dean Dawson aka Doc Sonic und Lokalmatador DJ Emilio vor dem Konzert und bei der Aftershow-Party um den Sound kümmern. Konzert-Einlass in Stuttgart wird um 21h sein, Aftershow-Party ist ab 24 Uhr.

Tha Dogg Pound gehören mit ihrer über 25jährigen Karriere zu den wichtigsten Rap Exporten der Westküste. Daz Dillinger war als Producer sowohl auf dem ‚The Chronic‘ Album von Dr. Dre als auch auf dem ‚Doggystyle‘ Longplayer bei seinem Cousin Snoop Dogg involviert. Während der Produktion des Snoop Albums wurde Tha Dogg Pound gegründet. 1995 erschien das Debüt Album ‚Dogg Food‘, welches in den USA Platz 1 der Billboard Charts und Doppelplatin erreichte. Als Produzent und Feature Gäste waren Daz und Kurupt auch auf 2Pacs legendärem ‚All Eyez On Me‘ Album vertreten. In den letzten 25 Jahren haben die beiden einen stetigen Output als Solo Künstler und als Dogg Pound gehabt, so dass man sich auf eine Rapshow mit vielen Classics im Repertoire freuen darf.

Tickets können sowohl vorab und an der Abendkasse gekauft werden.

