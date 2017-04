Roadmap to Apartheid

Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung erforschen und vergleichen die Journalisten und Filmemacher Ana Nogueira (Südafrika) und Eron Davidson (Israel) in ihrem Dokumentarfilm die Situation im früheren Apartheidregime in Südafrika mit der gegenwärtigen Situation in Israel/Palästina.

Sie stellen Archivmaterial und Interviews mit Südafrikanern neben Filmmaterial, das das Leben der PalästinenserInnen in Israel, dem Westjordanland und im Gazastreifen zeigt.

Der Film gewann mehrere Auszeichnungen, u. a. als bester Dokumentarfilm auf dem Garden State Film Festival und dem Anchorage International Film Festival. Im Anschluss an den Film gibt es Gelegenheit zur Diskussion und zu Fragen.

Eine Veranstaltung des Palästinakomitee Stuttgart / in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln

Eintritt: 7,- EUR