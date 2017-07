Dolinenwanderung im Geopark

Eine informative Wanderung durch zahlreiche Feld- und Walddolinen. Was ist eine Doline, wie entstehen sie und wo kann man sie finden. Dolinen, diese schlot- oder trichterförmigen Vertiefungen der Erdoberfläche sind bekannt aus Karstlandschaften wie Slowenien und Kroatien, doch diese gibt es auch in Hettingen. Warum? Sie erfahren bei dieser Wanderung entlang der Dolinen, vorbei an Bildstöcken und deren Geschichten auch viel über die Erdgeschichte und sie endet an der Wasserscheide zwischen Main und Neckar.

Festes Schuhwerk.