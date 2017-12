× Erweitern Dominik Eulberg

Am 25. Dezember findet die erste Party der neuen Veranstaltungsreihe PLAY DIFFERENT in der neuen Location MannyGreen in der Mainaustraße statt.

Techno ist mehr als Musik. Techno ist für viele Menschen eine Lebenseinstellung. Den Alltag hinter sich und die Musik die Kontrolle übernehmen lassen. Elektronische Musik hat schon viele Menschen miteinander verbunden.

PLAY DIFFERENT steht für elektronische Musik ohne Vorurteile. Ohne Stempel. Ohne Einschränkung. Für Emotionen. Für Gefühle. Für Gemeinsamkeit. Für unterschiedlichste Menschen.

In Würzburg für euch alle!

Wir freuen uns sehr für das erste Event eine Techno Größe wie Dominik Eulberg gefunden zu haben.

Der Ausnahmekünstler ist bekannt für seine Liebe zur Natur und seinen unverwechselbaren, eindrucksvollen und treibenden Techno.