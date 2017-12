Dominik Kuhn ist Dodokau - Schwaben Menschen Abenteuer

× Erweitern Dodokay

Es geht weiter! Nach seiner ersten Live-Show „Die Welt auf Schwäbisch“, die gleich vom Start weg durch ausverkaufte Hallen führte, kommt Dodokay jetzt mit seinem zweiten Live-Programm auf die Bühne. Der Synchro-Grasdackel, der auf YouTube & Co. Millionen von Klicks absahnt und dabei Darth Vader, Barack Obama und vielen mehr schwäbisch beigebracht hat, geht in seiner neuen Show „Schwaben – Menschen – Abenteuer“ auf Weltreise.Dabei hat Dodokay wieder tief in Filmarchiven auf der ganzen Welt gegraben und dass man als Schwabe zwar bisschen schizo ist, aber saucool – zumindest, wenn man cool ist ...