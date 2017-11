Dominik Kuhn ist Dodokay

Ob Barack Obama, Dschungel-Indianer oder Herr Vader – dank Dominik „Dodokay“ Kuhn sprechen sie alle schwäbisch. Seit über acht Jahren synchronisiert der Schwabe alles, was ihm unter die Finger kommt und hat damit bei Fans im Internet und im Fernsehen einen gewaltigen Erfolg. Allein seine Internet-Glosse "Virales Marketing im Todesstern Stuttgart" hat auf Webseiten wie YouTube & Co. Millionen von Klicks abgesahnt. Mittlerweile kursieren im Netz über 100 seiner Filme, und mit „Die Welt auf Schwäbisch“ ist er Dauergast im SWR Fernsehen. Jetzt ist wahr geworden, was schon lange ausstand – Dodokay kommt mit seiner Comedy-Show auf die Bühne! Der Synchro-Grasdackel zeigt sich, wie er leibt und lebt und lässt uns hören und sehen, was er selbst zu sagen hat! Dabei wechselt sich Stand-Up-Comedy mit Dodokays größten Hits und brandneuen Synchros auf der großen Leinwand ab! Dodokay schaut tief in die Schwäbische Seele und beweist, dass sie überall auf der ganzen

Welt verankert ist. Und er zeigt uns, dass moderne Schwaben cool sind – die Coolen zumindest ...