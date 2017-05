2009 in Portland gegründet, lassen sich mittlerweile problemlos „All Star Band“ schimpfen. Grund zu motzen gibt’s aber überhaupt nicht. Jenny Don’t, Sam Henry (The Wipers, Napalm Beach), Kelly Halliburton (Pierced Arrows, P.R.O.B.L.E.M.S.) und Neuzugang Eric „Vegetable“ Olson (Poison Idea) sind eh lauter: Punkrock, Rock’n’Roll, leichte Surfkante, ein Sack voll Melodien und ein ordentlicher Schlag in die Magengrube – alles dabei.