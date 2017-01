Don’t let nobody turn you around

„Lass dich nicht umdrehen“, sang vormals die Steve Miller Band und brachte mit diesen Tönen soziale Bewegungen auf Trab. Ein Lied, verwandt mit Wolf Biermanns legendärer Ermutigung und gar nicht so schlecht geeignet als Begleitsong zu einer der Roadstorys: Wer vor vierzig Jahren, mitten in der „bleiernen Zeit“ der Baader-Meinhof-Ära, in friedensbewegter Sache durchs Land zog, konnte leicht von mehreren Seiten her unter Druck geraten. Einfach dranbleiben hieß es da. – Die Band Schmalspur formierte sich 2014 und spielt seither Folk- und Rock-Musik der Sechziger- und Siebzigerjahre „Sachen, die unsere persönliche Entwicklung beeinflusst haben.“