Donald Trumps Rhetorik und die Wahrheit

Vortrag von Prof. Dr. Gyburg Uhlmann, Freie Universität Berlin. Mit Donald Trumps Präsidentschaft hat eine neue Form der Rhetorik auf der politischen Bühne Einzug gehalten. Neu sind die Medien, in denen Trump kommuniziert, Sprachniveau und Stilistik, aber vor allem die beinahe vollständige Abkoppelung seiner Rhetorik von einem Wahrheitsmaßstab, der auf gesellschaftlichem Konsens beruht. Neu ist auch, dass die Möglichkeit eines solchen Maßstabs, über Parteien, gesellschaftliche Schichten, Religionen, Berufsgruppen und Regionen hinweg, ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird. In ihrem Vortrag analysiert Prof. Uhlmann u.a. Trumps Fake News-Strategien, den Topos der alternativen Wahrheiten sowie die aggressiven Etikettierungen seiner Gegner.