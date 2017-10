Donalds Welt: Trumps erstes Jahr im Weißen Haus ...und die Konsequenzen für die USA, Europa und Deutschland

Ein Jahr nach Trumps Wahlsieg ist es Zeit für eine erste echte Bilanz: Welche Wahlversprechen hat der Überraschungspräsident bisher umgesetzt? Hat er seine Wähler in den USA zufriedenstellen können? Und was bedeutet die Präsidentschaft Trump bisher für die transatlantischen Beziehungen und speziell das deutsch-amerikanische Verhältnis?

Donald Trump ist für die Einen der Nutznießer einer tiefgreifenden Vertrauenskrise in die politischen Institutionen, die etablierten Medien und die Expertenriege der Politikerklärer. Für die Anderen ist Trump eine willkommene Abwechslung vom Status Quo, jemand, der den verkrusteten Strukturen entschieden zu Leibe rückt. In jedem Fall bleibt Trump sich treu, schreckt nicht davor zurück, alte Verbündete und mögliche neue Partner zuhause und in der Welt zu brüskieren. Schon jetzt warnen Politikbeobachter auf beiden Seiten des Atlantiks davor, welch hohen Preis Trumps Politik das Land kosten könnte. Doch stimmt das wirklich? Wird Trumps "America First" die USA vom ersten Platz verdrängen, oder am Ende die amerikanische Führungsrolle in der Welt nicht gar ausbauen?

USA-Experte Dr. Tobias Endler vom Heidelberg Center for American Studies analysiert das erste Jahr von Trumps Präsidentschaft und gibt einen Ausblick auf die restliche Amtszeit.