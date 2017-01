Donauschwaben gestern und heute

Ein Abend im Landesmuseum mit Kunst, Musik und Fingerfood Im 18. Jahrhundert zogen tausende Menschen aus Süddeutschland donauabwärts Richtung Osteuropa, um dort ihr Glück zu suchen. Was ist heute von den sogenannten Donauschwaben geblieben, was ist vergangen? Der Abend gibt Einblicke in ein bedeutendes Stück schwäbischer Geschichte. Mit einer Einführung durch Prof. Dr. Márta Fata, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, mit donauschwäbischer Musik und Häppchen sowie mit Kuratorenführungen durch die Foto-Ausstellung „Schwabenzug“ der Budapester Moholy-Nagy-Universität für Kunst und Design.