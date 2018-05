Doppelkonzert MV Heinriet & Eintracht Lehrensteinsfeld

× Erweitern Doppelkonzert Heinriet + Lehrensteinsfeld

Sonntag, 17. Juni 2018: Jubiläumsfreundschaft10.30 Uhr Doppelkonzert im Burggraben auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach mit dem Musikverein Heinriet und dessen Patenverein Eintracht Lehrensteinsfeld. Einlass: 10 Uhr, der Eintritt ist frei.(bei Regen: Stettenfelshalle Untergruppenbach) Passend zum 50-jährigen Jubiläum des MV Heinriet findet das Doppelkonzert zur „Jubiläumsfreundschaft“ im Burggraben mit dem Musikverein Eintracht Lehrensteinsfeld statt. Diese Paarung hat eine ganz besondere Tradition, war es doch ein Auftritt des Musikvereins Eintracht Lehrensteinsfeld, der die Gründungsmitglieder des MV Heinriet einst dazu inspirierte einen eigenen Musikverein zu gründen. Die Gründungsversammlung fand 1968 statt. Doch der Musikverein Eintracht Lehrensteinsfeld, der heute bereits auf 90 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken kann, gab nicht nur die Idee zur Gründung des MV Heinriet, sondern stand den Heinrietern insbesondere in der schwierigen Anfangszeit, als es noch kaum eigene heinrieter Musiker gab, mit Rat und Tat als Pate zur Seite. Die Heinrieter konnten sich der Unterstützung immer gewiss sein. Auch der erste Dirigent des MV Heinriet, Herbert Seifert, stammte aus Lehrensteinsfeld. Bis heute besuchen sich die Vereine gegenseitig auf ihren Festen und es wird dort immer gerne aufgespielt.Mit dem diesjährigen Doppelkonzert möchte der MV Heinriet an die Gründungszeit erinnern. Beide Vereine präsentieren Stücke aus ihrem aktuellen Konzertprogramm. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung in den Festsaal der Stettenfelshalle verlegt werden.