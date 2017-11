× Erweitern Picasa

Hölderlinsaal

Zu einem vorweihnachtlichen Theatervergnügen für die ganze Familie lädt das Kulturamt Fellbach am Montag und Dienstag, 11. und 12. Dezember 2017, 19 Uhr, in die Schwabenlandhalle: Mit einem personenreichen Ensemble, opulenter Ausstattung und großem Orchester setzt das Moldawische Nationalballett Peter Tschaikowskys Ballettklassiker „Dornröschen“ in Szene und entführt große und kleine Tanzfreunde in eine zauberhafte Märchenwelt. 1890 in St. Petersburg uraufgeführt, gilt die Bühnenadaption von Charles Perraults Erzählung „Die schlafende Schöne im Walde“ (1696) als das gelungenste aller Ballette aus der großen zaristischen Ära. Viele Jahre muss das Königspaar warten, bis ihm der sehnlichste Wunsch erfüllt wird: die Geburt eines Kindes! Zur Taufe sind sechs Feen geladen, die der Prinzessin Aurora Geschenke und gute Wünsche überbringen. Aus Wut darüber, dass sie keine Einladung erhalten hat, erscheint plötzlich die böse Fee Carabosse und verflucht das Kind. Es soll sich an seinem 16. Geburtstag an einer Spindel stechen und daran sterben. Der guten Fliederfee gelingt es noch, den Fluch abzumildern: Aurora werde nicht sterben, sondern lediglich in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Nur der Kuss eines Prinzen kann sie daraus erwecken … Das 1957 gegründete Moldawische Nationalballett widmet sich ganz bewusst der Pflege der großen klassischen Ballette und ist der russischen Ballett-Tradition eng verbunden. Hochkarätige Solisten und ein gekonnter tänzerischer und darstellerischer Vortrag haben dem Ensemble auf dem internationalen Parkett einen ausgezeichneten Ruf verschafft. In Fellbach stellte das Moldawische Nationalballett seine Klasse bereits im Dezember 2013 mit Tschaikowskys „Nussknacker“ unter Beweis.

„Eine hervorragende Truppe … weiß schnell das Publikum mit seiner Präzision und überzeugenden Freude an den Bewegungen für sich einzunehmen“, schrieb die Fellbacher Zeitung und berichtete von „Szenenapplaus“ und „begeisterten Pfiffen“.