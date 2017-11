Dorothee Mields & Reinhold Friedrich

Die Musik dieses Abends frohlockt, strahlt und jubiliert, dass es eine wahre Freude ist! Mit klarem, warm leuchtendem Timbre und stimmlicher Illustrationsfähigkeit wird die international gefragte Spezialistin für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, die Sopranistin Dorothee Mields, eine der bekanntesten Kantaten Johann Sebastian Bachs sowie das Geistliche Konzert »O felicissimus paradysi aspectus« des lange Zeit in Italien wirkenden Bach-Vorgängers Johann Rosenmüller interpretieren. Doch verlangen diese beiden Werke nicht nur der Solostimme immense Virtuosität ab. Auch der Trompetenpart hat es in sich und ist deshalb bei Reinhold Friedrich, einem Künstler ersten Ranges, in besten Händen. Das musikalische Fundament für diese solistischen Höhenflüge bereitet das vor fünfzehn Jahren gegründete Mendelssohn Kammerorchester Leipzig. Gemeinsam mit seinem seit 2014 agierenden künstlerischen Leiter Peter Bruns interpretiert es bei diesem Vorweihnachtsgruß außer dem zweiten »Brandenburgischen Konzert« weitere Werke der weitläufigen Bach-Familie. Darüber hinaus steht ein sinfonisches Jugendwerk jenes Komponisten auf dem Programm, der im 19. Jahrhundert Johann Sebastian Bachs Musik wiederentdeckte: Felix Mendelssohn Bartholdy, den sich das Kammerorchester zudem als Namensgeber ausgewählt hat.