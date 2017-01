× Erweitern Dorothee Trommer und Theo live

In den 60er und 70er Jahren zogen junge Leute aus der ganzen Welt auf die Reise. Von Westeuropa den Balkan, die Türkei, Persien, Afghanistan, Indien und Nepal war die Reisestrecke. Die meisten der 22 Reiseberichte von Anhängern der Hippie-Bewegung aus ganz Baden-Württemberg basieren auf Interviews der Autorin Dorothee Trommer. Gemeinsam mit dem Verleger Peter Sindlinger verarbeitete sie Tagebucheinträge und Erinnerungsnotizen.

Die "Morgenlandfahrt in Aufbruchzeiten" – so der Untertitel des Buches bedeutete Rebellion gegen die muffige und spießige Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit: Den "jungen Schwaben", die in den späten 60er und 70er Jahren (damals noch ohne Internet, Handy und GPS) auszogen, die ganze Welt zu entdecken, ging es nicht nur um das Überqueren von Ländergrenzen auf dem Weg zu exotischen Zielen, sondern um das Überschreiten gesellschaftlicher, kultureller und vor allem der eigenen Grenzen. Fasziniert von dieser spannenden und bewegten Epoche wurde Dorothee Trommer zur einfühlsamen und kritischen Chronistin. Das Buch erschien im Dezember 2014.

„Spreche ich mit Herrn Live?“

Das war der Satz, der „Theo-Live“ aus der Taufe hob. Nach einem Live-Auftritt von Theo Kalich aus Mössingen rief ein neuer Fan bei dem Musiker an und wollte ihn engagieren. Nachdem auf dem Plakat „Theo Live“ stand, dachte der Anrufer, „Live“ – das ist der Nachname des Künstlers. Damit war der Künstlername von Theo Kalich geboren.

Mister Live: Spaß an der Musik ist es, was Theo Kalich das ganze Leben begleitet. Als „Theo-Live“ präsentiert er Oldies, Country, Blues, Rock und Pop, sowie Eigene Songs.

Theo erinnert sich auch gut an die Zeiten des Hippie-Trails und war selbst mittendrin. Er wird die Texte mit eigenen Songs begleiten.