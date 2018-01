Dos Mundos

Spanien, das Lieblingsland der Deutschen, erlebt derzeit einen Boom wie nie zuvor. Niemand interessiert sich mehr für die Kultur, die Lebensart und Macken und vor allem für die Musik der Spanier, wie die Deutschen.

Spanien wird in der Regel mit viel Sonne, gutem Essen und Wein, rauschenden Fiestas und Stierkampf in Verbindung gebracht. Doch Spanien ist viel mehr… Die Spanierin Melanie Muñoz und der Deutsche Paddy Brohammer entführen mit Ihrem neuen Programm „Aficionado“ in verschiedene Regionen Spaniens. Dabei sind Geschichten und Lieder der sephardischen Juden oder über Auswanderer auf der Suche nach Arbeit. Es gibt einen vertonten Text des berühmtesten spanischen Dichters Garcia Lorca, die Schönheit der Natur Asturiens und auch ein katalanisches Volkslied. Daneben werden natürlich auch heiße Gitano Rumbas, Sevillanas und vieles mehr gespielt.Melanie Muñoz (Gesang, Gitarre, Klavier) und Paddy Brohammer (Gitarre, Gesang, Percussion, Mundharmonika) sind tolle Musiker, die diese Lieder charmant, mit sehr viel Humor und einem Augenzwinkern präsentieren. Es gibt spannende Geschichten, anrührendes, Textübersetzungen und auch persönliche Anekdoten, bei denen sie sich auch mal gegenseitig auf die Schippe nehmen.