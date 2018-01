Hendrix` Gitarren treffen auf Reggae-Grooves, du hörst Melodien aus den schottischen Highlands, aus den Blues Clubs von New Orleans und aus 1001er Nacht.

So vielfältig wie seine Einflüsse, so ist auch Udos Musik. Sie bewegt sich zwischen Rock und Pop mit deutlichen Einflüssen aus Jazz, Blues, Country und Worldmusic. Das alles wird zusammen-gehalten von einer Stimme und einer exzellenten Liveband. Udo Klopke, auf dessen Gesang und Gitarre sich schon so namhafte Künstler wie Seal und Marla Glen verließen, tourt mit seinem Trio und stetig wachsender Fangemeinde und Improvisation. So entstehen am Gerüst des Songs Freiräume für spannende Soli und Interaktionen zwischen den Musikern.Er nimmt lieber seine Gitarre in die Hand und singt seine Songs. Und die sind angesiedelt irgendwo zwischen Rock und Pop, den schottischen Highlands und den Clubs von New Orleans, handeln sie vom Weggehen und Ankommen oder vom Liebe und nicht lieben. Blues, Country, Jazz, schottische und sogar orientalische Melodien blitzen durch. Die Band geht dabei bewusst an musikalische Grenzen, hebt sie auf und definiert Rockmusik dadurch ganz individuell für sich. Sein erstes Konzert bei uns war SUPER.