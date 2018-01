Max Jeschek meets Art

Eine Performance als Weltpremiere MAX JESCHEK, Gitarrist und Komponist; trifft auf den jungen Visual Arts Künstler Alexander Nikolaev.

Gemeinsam erschaffen sie neue audiovisuelle Welten. Renate Czemmel ergänzt die Musikstücke und Videoperformances durch ihre Gemälde und sprachlichen Beiträge um zwei weitere, sinnliche Dimensionen. Als Max vor einigen Jahren in den Fluten des Atlantiks vor der Wahl stand, spektakulär aus dem Leben zu verschwinden oder nun endlich das rauszulassen, was schon die ganze Zeit in ihm schlummerte, entschied er sich für letzteres. Heraus kommt seitdem ein nicht endender Strom aus Melodien, Harmonien, Sounds und Rhythmen, die sich zu immer neuen kraftvollen lebendigen Konglomeraten verdichten. Es klingt als ob Joe Satriani und Michael Schenker gleichzeitig die Gitarre bearbeiten, nachdem sie eine Runde zusammen meditiert haben.http://www.maxjeschek.de RENA CZEMMEL Renate Czemmel ist Malerin, Lehrerin und Hypnosecoachin. „Wenn ich male, befinde ich mich in einem Zustand der Meditation, der Trance. Das befreit und entspannt mich und ermöglicht mir, einen tiefen Blick in mein Inneres zu werfen.“ In ihren Gemälden, die "sich von selbst malen", kommt die faszinierende Weisheit des Unterbewusstseins zum Ausdruck. Überdies verfasst sie eigene Achtsamkeitsübungen und geführte Meditationen und verzaubert dabei mit ihrer angenehmen warmen Stimme. ALEXANDER NIKOLAEV Abteilung für Echtzeit Visuelle Unterhaltung und Bildung:Wir lösen das allgemein vorhandene Raumproblem, indem wir virtuelle Räume als Zufluchtsstätten für Phantasie und Illusion erschaffen. Alle sind eingeladen, ein wenig zu flüchten. Die Grenzen, die du dabei passieren musst, sind nur in deinem Kopf. Und 90% aller Kartographen sind sich einig, dass diese doch recht willkürlich gezeichnet sind. Dein Wegbegleiter ist der visuelle Handwerker Alexander Nikolaev (instagram.com/josef.k.punkt/) und am Ende der Reise sind wir das, was wir am Anfang der Reise waren – Sternenstaub.