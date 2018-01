Malte Vief Konzertanter Rock solo „heavy classics“

Er begann seine professionelle Gitarrenausbildung 1996 sechzehnjährig als Jungstudent an der "Hochschule für Künste" in Bremen bei Prof. Bernard Hebb.

Es folgte 1999-2004 eine klassische Gitarrenausbildung an der "Hochschule für Musik und Theater" in Hamburg bei Prof. Klaus Hempel, Prof. Johannes Monno und Prof. Olaf van Gonnissen (World Guitar Ensemble, Frankfurter Gitarrenduo). Er wurde Preisträger und Finalist internationaler Wettbewerbe (u.a. Open Strings, European Guitar Award) und weiterhin von der Yehudi Menuhin Stiftung LMN gefördert. Malte Vief spielte in Radio und Fernsehen (NDR, ARD, dritte Programme). Er war Solist mit Orchester in der ausverkauften Semperoper zu Dresden sowie auf internationalen Gitarrenfestivals.