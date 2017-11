Double Feature und Mitternachts-Preview zu »Star Wars: Die letzten Jedi« im Traumpalast Der Kampf zwischen den Mächten der Galaxis geht weiter! Um ihre Jedi-Fähigkeiten richtig zu beherrschen und einzusetzen, geht Rey bei Luke Skywalker in die Lehre, denn er ist der letzte Jedi. Der nächste Kampf lässt natürlich nicht lange auf sich warten, denn Frieden ist nicht in Sicht. Dieses packende Abenteuer verspricht jede Menge Action und ein eindrucksvolles Kinoerlebnis. Um den Start von »Star Wars: Die letzten Jedi« zu feiern, gibt es in sechs Traumpalast-Kinos eine Mitternachts-Preview des neuen Films am 13. Dezember um 23.59 Uhr. Wer seine Erinnerung an die aktuelle Handlung noch einmal auffrischen möchte, ist im Double Feature aus »Das Erwachen der Macht« und »Die letzten Jedi« am 13. Dezember ab 21.30 Uhr genau richtig. tmoStar Wars: Die letzten Jedi – Double Feature Mi. 13. Dezember, 21.30 Uhr Mitternachtspreview Mi. 13. Dezember, 23.59 Uhr,

Traumpalast-Kinos Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen, Nürtingen, Spielzeiten & Tickets auf www.traumpalast.de