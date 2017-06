× Erweitern Down & Out

Man hat es schwer im Schwäbischen als „Auswärtiger“. Das hat auch Sänger und Gi­tarrist Uli Bürgy zu spüren bekommen, als er vor über zwanzig Jahren nach Heil­bronn gezogen ist. Gottseidank gilt das nicht für seine Musik, die er mit Down&OUT aus Heidelberg mitbrachte. Eine Riesenparty zwischen Melodie und Inferno – das beschreibt Down & OUT am besten. Zwischen den Stühlen sitzts sich eben am besten, und so werkeln sie unver­drossen an ihrem Psychedelic-Garage-Desert-Rock’n’Roll. Dass das Ergebnis auch den Zuhörern Spaß macht, ist das Schönste an der Sache. Natürlich ist das Ergebnis Zitatrock, jeder erkennt etwas wieder aus seiner eigenen Geschichte, aber der Zusammenhang, in dem das Vertraute erscheint, ist neu – Abend für Abend. Sogar für die Band ist nichts selbstverständlich, hier wird nichts abgespult. „Es kann ja sein, dass Improvisation Jazz ist, aber dann machen wir halt Jazz – den lautesten, den es gibt!“, so Drummer Jens Geiss, der nicht nur als Rück­grat wichtig ist, sondern auch maßgeblich für die unglaubliche Dynamik von Down&OUT verantwortlich ist. Oft genug wissen die drei selbst nicht so genau, was als nächstes passieren wird auf der Bühne, aber „sonst wird’s blos langweilig“, wie Bernhard Gundt meint, Bassist und stabiles Fundament der Band.Der Fundus, aus dem sich Down&OUT bedient, ist riesig. Die Qualitätskontrolle funktioniert und vermeidet abgenudelte Gassenhauer. Entsprechend ist die Liedauswahl einmalig: wie oft hört man den „Sky Pilot“? Wann raste der „Brand New Cadillac“ das letzte Mal durchs Lokal? „Won’t Get Fooled Again“? Wer spielt von den Kinks „I’m Not Like Everybody Else“ - und nicht die abgenudelte Lola? Und „Like A Rolling Stone“? Da trauen sich doch - außer Bob selbst - nur Jagger & Co ran. Und eben Down&OUT.Dass die drei bei einem solch exquisiten Musikgeschmack auch noch eigene Lieder haben, die sogar mit den Meilensteinen mithalten können, wundert da schon fast nicht mehr.