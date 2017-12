Unaufhaltsam bahnt sich eine dunkle Wand ihren Weg, umhüllt dich, absorbiert deinen Geist und nimmt dich mit in das Reich der mächtigen Klangwelten von DOWNFALL OF GAIA.

Gegründet wurde das Quartett 2008 und besteht nach einigen Wechseln am Schlagzeug nun aus Dominik Goncalves dos Reis (Gitarre + Gesang), Peter Wolff (Gitarre + Gesang), Anton Lisovoj (Bass + Gesang) sowie Michael Kadnar (Schlagzeug), welche sich auf Berlin, Hamburg und sogar New York City verteilen. Auch wenn die Band in der Crust-Punk-Szene verwurzelt ist, verbindet man sie mittlerweile mit einem Sound, der eher an die Wucht einer Lawine aus schwarzer Erde, Felsbrocken und dreckigem Schlamm erinnert, sowie Texten, die sich poetisch mit der dunklen Seiten des Daseins befassen.