Downtownjazz mit Dennis Müller

Dennis Müller ist in Waiblingen geboren und in Ludwigsburg aufgewachsen. Mit 8 Jahren begann er das Klavierspielen. Von Anfang an wurde er sowohl im klassischen, als auch im Jazz-und-Pop-Bereich ausgebildet.

Mit 17 Jahren bekam er Unterricht bei Klaus Wagenleiter, dem Leiter der SWR-Bigband. Dieser ging 2 Jahre und führte den jungen Musiker auf den professionellen Musikweg. In dieser Zeit nahm Dennis Müller an einem fünfwöchigen Sommerkurs am Berklee College of Music in Boston teil, an dem viele Jazzgrößen studiert haben: wie Keith Jarrett, Joe Zawinul oder Diana Krall.

Mit 20 Jahren entschied sich Dennis Müller für ein Studium der evangelischen Theologie. Seit 2009 arbeitet er als ordinierter Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Württemberg in verschiedenen Kirchengemeinden. Aktuell ist er auf dem Pfarramt-Nord der Evangelischen Kirchengemeinde Leonberg-Eltingen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirchenmauern arbeitet Dennis Müller musikalisch solistisch, mit Bands und Chören, veranstaltet Konzerte, Benefizveranstaltungen und spielt zu unterschiedlichsten Anlässen. Feste Ensembles sind: das Trio "Open your mind" mit dem Bezirkskantor Attila Kalman und dem Pfarrer und Kirchenmusiker Stefan Schwarzer, und die Gemeindeband "Mikes Bex" der evangelischen Kirchengemeinde Leonberg-Eltingen. Sein persönlicher Schwerpunkt ist spirituelle, improvisierte Klaviermusik, die sich letztlich keinem Genre mehr zuordnen lässt. In diesem Zusammenhang hat er zwei Live-CDs und eine Studio-CD aufgenommen. Mehr Informationen & Tourtermine gibt es auf seiner Homepage: www.dennis-mueller.online.