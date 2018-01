Dr. Dieter Stoll

Verständliche Wissenschaft - noch ist er nicht in Kraft - seit 1996 wird jedoch ein System zur Überwachung seiner Einhaltung aufgebaut. Einige Stationen stehen auch in Deutschland, und bei der Entwicklung eines Nachweises von unerlaubten Tests wurde ein an der Universität Stuttgart entwickeltes Verfahren ausgewählt, das auf seismologischer Messtechnik aus Tübingen aufbaut. Der zunächst vermutete und später bestätigte Nuklearwaffentest vom 3.9.2017 (Nord-Korea) hat die Notwendigkeit eines solchen Systems bestätigt.