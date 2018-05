Dr. Klaus Volkamer – Die Feinstofflichkeit des Universums

Die Experimente und Forschungsergebnisse des Chemikers Dr. Klaus Volkamer legen nahe, dass hinter der für uns erfahrbaren Realität eine feinstoffliche Welt steckt, die jegliche Materie durchdringt und den Raum transzendiert.

In seinem Vortrag beleuchtet er den feinstofflichen Feldkörper des Menschen, der den grobstofflichen Körper exakt abbildet und dessen Tod »problemlos überlebt«. Weiter zeigt er, dass der Mensch über sein feinstoffliches Feld mit dem gesamten multidimensionalen Universum verschränkt ist. Aus dieser Verschränkung ergibt sich das Potenzial, althergebrachte Probleme der Medizin, Psychologie und Gesellschaft in einem völlig neuen Licht zu sehen und schließlich auch die Möglichkeit einer freien Energiegewinnung in großtechnischem Maßstab.

*Klaus Volkamer: »Die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes«, Brosowski Publishing

