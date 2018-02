Dr. Mabesi’s Blues Elixier

× Erweitern Dr. Mabesis Blues Elixier Dr. Mabesis Blues Elixier

Das Trio aus Königshofen spielen Songs von Robert Johnson, John Lee Hooker, Bo Diddley, Big Bill Broonzy, Muddy Waters und anderen im Akustikstil.

Aus dem gemeinsamen Spaß an der Musik ist die Band heute inzwischen sehr gefragt und bereits auf vielen überregionalen Bühnen zu sehen gewesen, unter anderem im Bluesmekka Unnersdorf/Bad Staffelstein, Stellwerk/Schelklingen, Kleinkunstbühne Nix/Blaubeuren, Kreuzwirtskeller/Hilpoltstein und am Bluesfestival Kyryburg/Rheinland-Pfalz.„Dieses Blues-Elixier, so schwarz, urig und authentisch, als wäre es in den schwarzen Musik-Destillerien der amerikanischen Südstaaten eingebraut worden“.

Bernhard Stadlinger (Guitars, Mandolin, Bajno, Vocals), Martin Arnold (Guitar, Bass, Percussion), Sigi Brunner (Blues-Harp, Bass, Vocals)