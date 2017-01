Als Deutschlands berühmtester Kriminalbiologe bereist Dr. Mark Benecke die ganze Welt, um die mysteriösesten Fälle aufzuklären und sie in humoristischen Shows seinem Publikum vorzustellen. Am 06.03.2017 macht er bei den KÖRPERWELTEN in Stuttgart Halt und wird die Besucher zum Staunen bringen.