Dr. Matthias Slunitschek: Hermann Kurz als Übersetzer

In einem Vortrag untersucht der promovierte Literaturwissen­­schaftler Matthias Slunitschek die Übersetzertätigkeit des Reut­­linger Schriftstellers und verfolgt die Wirkungsgeschichte seiner Übersetzungen. Auch die literarischen Werke von Hermann Kurz wurden übersetzt – nicht nur in andere Sprachen: Im weiteren Sinn können auch Illustrationen in seinen Texten oder Vertonungen seiner Gedichte als Übersetzungen gelten. Im Anschluss an den Vortrag trägt der Gitarrist und Sänger Sergio Vesely einige seiner Kompositionen zu Kurz’scher Lyrik vor. Eine Auswahl illustrierter Ausgaben von Werken Hermann Kurz‘ aus dem Bestand der Stadtbibliothek Reutlingen zeigt eine kleine Ausstellung „Ins Bild gesetzt“ im Foyer vor dem Großen Studio.