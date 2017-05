× Erweitern Dr. Woo

Den Auftakt im Kulturdorf 2017 gibt DR. WOO'S ROCK'N'ROLL CIRCUS

Wie auf den Dancefloors der Popmusik und in den Ballrooms der Bigbands, wo es als verwerflich gilt, den Groove zu unterbrechen,präsentiert Dr. Woo‘s Rock´n´Roll Circus zwei Sets à 50 Minuten, in denen über 50 Songs gespielt, gemasht und verknüpft werden. Bastard Rock.Songs werden ineinander verwoben, Zitate eingeworfen, und es entsteht ein neu gemixter,heißer Musik-Cocktail! Und das ganz ohne Pausen und langweilige Ansagen. Ein Bastard Rock MashUp, von der ersten bis zur letzen Minute live gespielt! Songs von AC/DC – Extreme – Jamiroquai – Aerosmith – Judas Priest– Queen – Paul McCartney – Deep Purple – Foo Fighthers – Green Day – Metallica – Bob Seger – Billy Idol – Kid Rock – Guns N‘Roses – Amy Whinehouse – Van Halen – Rush – The Who – Michael Jackson ... und noch vielen mehr. Eine vollkommen neue und brillant gespielte Art, Rockmusik zu präsentieren! Don‘t Stop The Music!

ab 24 Uhr: After-Altstadtfest-Party in der Kammer! Dj Jackson im Saal und DJ Harry in der Kneipe.