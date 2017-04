Dr. Yael Adler - Lesung "Haut nah"

In ihrem dritten Buch „Haut nah. Alles über unser größtes Organ“ nimmt Yael Adler unsere Haut gründlich unter die Lupe.

Die Dermatologin scheut dabei auch nicht vor Pusteln, Falten, Fußkäse und anderen Tabus zurück. Die Haut beschäftigt uns täglich: Pflege, Sensibilität, Allergien, Anti-Aging, Sonne … Sie ist knapp zwei Quadratmeter groß und umhüllt alles, was wir in uns tragen; sie sorgt dafür, dass wir die Hand wegziehen, wenn wir aus Versehen in ein Messer greifen, schützt uns davor, zu überhitzen oder zu erfrieren, und schirmt uns vor gefährlichen Eindringlingen ab. Keine Erregung, kein Sex ohne – unsere Haut. Mit großer Begeisterung erforscht sie unter anderem, warum Männer keine Cellulite bekommen und warum in unserer Haut ganz schön viel Hirn steckt.