Der vielleicht populärste Märchenklassiker der letzten Jahrzehnte „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kommt ab Dezember im noch nie dagewesenen Arena-Format auf die großen Bühnen Deutschlands und Österreichs. 44 Jahre nach der Erstausstrahlung sorgt der Kultfilm ungebrochen Jahr für Jahr für TV-Traumquoten. Jung und Alt lassen sich damals wie heute durch die romantische Geschichte verzaubern und auch die Musik Karel Svobodas gilt längst als Klassiker.

Im Rahmen der Arena-Tour werden alle Hallen in eine prächtige Märchenwelt verwandelt. Der Zuschauer erlebt in einer spektakulären Live-Show die beliebte Geschichte vom rebellischen Aschenbrödel, dem Pferd Nikolaus und der Eule Rosalie und ihrer Suche nach Glück und Liebe. Ein großes Ensemble an Darstellern und Tänzern sorgt in glanzvollen Kostümen vor einer imposanten Bühnenkulisse für eine einzigartige Atmosphäre.

Erstmalig wurde der Zuschauerraum bei einer Arena-Tour so konzipiert, dass auch der kleinste Zuschauer einen optimalen Blick auf die Bühne erhält. Das interaktive Spiel des Ensembles, auch im Zuschauerraum, sowie die mobile Kulisse und das Zusammenspiel modernster Bühnentechnik mit der Aufführung eines klassischen Märchens sorgt für einzigartige Unterhaltungsmomente für die ganze Familie. In einer winterlichen Stimmung wird das Publikum durch die Show mit ihren Darstellern verzaubert und der echte Filmprinz, Pavel Trávníček, kehrt nach über 40 Jahren in der Rolle des Königs auf die Bühne zurück.